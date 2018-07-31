Прибыль "Газпрома" по РСБУ за полгода подскочила до максимума за 6 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2018 года составила 284 млрд рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе публичных данных компании.

За январь-июнь 2017 года компания заработала 17,376 млрд рублей, таким образом прибыль ПАО выросла более чем в 16 раз.

Этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли головной компании за последние 6 лет - с 2012 года (тогда было заработано 382 млрд рублей).

Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через две недели. Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 30 июня 2018 года - 10,418 трлн рублей после 10,447 трлн рублей на 31 марта 2018 года, т.е. за последний квартал она сократилась на 29 млрд рублей.

Величина прироста стоимости активов за квартал (для второго квартала применяется поправка на 190 млрд рублей - обязательство по выплате дивидендов) точно соответствует размеру чистой прибыли (в данном случае убытка) за квартал.

Таким образом, чистая прибыль за второй квартал составила 161,475 млрд рублей, а в сумме с прибылью за первый (122,61 млрд рублей) - по итогам первого полугодия 2018 года финансовый результат получается 284 млрд рублей.