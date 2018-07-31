Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него
Экономика

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за полгода подскочила до максимума за 6 лет

За январь-июнь 2018 года компания заработала в 16 раз больше, чем за первое полугодие 2017 года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2018 года составила 284 млрд рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе публичных данных компании.

За январь-июнь 2017 года компания заработала 17,376 млрд рублей, таким образом прибыль ПАО выросла более чем в 16 раз.

Этот показатель является максимальным для полугодовой прибыли головной компании за последние 6 лет - с 2012 года (тогда было заработано 382 млрд рублей).

Официальная публикация квартальной бухгалтерской отчетности ПАО ожидается только через две недели. Но уже сейчас в системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение ПАО "Газпром" о стоимости чистых активов эмитента на 30 июня 2018 года - 10,418 трлн рублей после 10,447 трлн рублей на 31 марта 2018 года, т.е. за последний квартал она сократилась на 29 млрд рублей.

Величина прироста стоимости активов за квартал (для второго квартала применяется поправка на 190 млрд рублей - обязательство по выплате дивидендов) точно соответствует размеру чистой прибыли (в данном случае убытка) за квартал.

Таким образом, чистая прибыль за второй квартал составила 161,475 млрд рублей, а в сумме с прибылью за первый (122,61 млрд рублей) - по итогам первого полугодия 2018 года финансовый результат получается 284 млрд рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Газпром

Новости по теме

Экономика
Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
 Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоВ миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии

США и Китай собрались перезапустить торговые переговоры

Под Курганом из-за опасных бактерий закрыли термальный бассейн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПаразит, заразивший предпринимателей, день рождения глутамата натрия и когда лучше обновлять Windows 10 Подробнее

Дамаск потребовал от американских военных покинуть Сирию

Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаЗащита фигуранта на суде просила учесть, что он не собирается скрываться Подробнее

Суд в Москве арестовал изъятые у генерала Дрыманова 2 млн рублей и $18 тыс.

Грузинские шахматисты сыграли вничью бокалами вина

Lamoda завершила 2017 год с рекордным убытком в 2,4 млрд руб.

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за полгода подскочила до максимума за 6 лет

За январь-июнь 2018 года компания заработала в 16 раз больше, чем за первое полугодие 2017 года Подробнее

Конвоир покончил с собой в здании суда в Бишкеке

Sony в I финквартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза

Экс-замдиректора "Комиэнерго" заподозрили в коррупции на 13 млн рублей

Мосгоризбирком отказал в регистрации инициативной группе референдума о пенсии

Инициативная группа вновь намерена собраться для утверждения вопроса с новой формулировкой Подробнее

Прощание с актрисой Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа

К Сенцову в колонию не пустили священника

Обвиняемый во взятках экс-глава района Красноярского края впал в кому в СИЗО

Топилин опроверг введение уголовного наказания за увольнение людей перед пенсией

Глава Минкомсвязи рекомендовал чиновникам самим вести страницы в соцсетях

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru