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Экономика

OFAC вновь продлил дедлайн по передаче прав на акции и долг En+, РусАла, группы "ГАЗ"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций (Office of Foreign Assets Control, OFAC), продлило до 23 октября 2018 года крайний срок, до истечения которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства компаний Олега Дерипаски - En+ Group, "РусАла" и группы "ГАЗ".

Ранее действовавшая лицензия OFAC предусматривала истечение этого срока 5 августа. Новая лицензия опубликована на сайте Минфина США во вторник.

В этом году санкции США впервые ударили по публичным российским компаниям, сразу две из попавших 6 апреля в "черный список" американского Минфина имеют международный листинг - это "РусАл" и En+ Group. У "РусАла" в обращении также находятся несколько выпусков евробондов.

Это третье продление дедлайна OFAC. Изначально, 6 апреля, вводя санкции против компаний О.Дерипаски, ведомство предписало американским инвесторам выйти из их капитала и долга до 7 мая. Затем этот период был продлен до 6 июня, затем до 5 августа.

Продление лицензии за несколько дней до ее истечения позволит не прекращать операции с депозитарными расписками на акции En+: именно до 31 июля Citi, депозитарий компании, продлил возможность их совершения после выхода предыдущей лицензии OFAC 31 мая.

Лондонская фондовая биржа, где обращаются GDR En+, после майского продления лицензии не стала назначать новый крайний срок приостановки торгов (до этого дедлайном было 1 июня), лишь пообещав следить за ситуацией и информировать о возможных изменениях.

Дата 23 октября возникла не случайно: продлив разрешение на транзацкии с акциями и долгом до этого срока, OFAC таким образом синхронизировала его с ранее выданной лицензией на бизнес-операции с компаниями О.Дерипаски (они также должны быть свернуты до 23 октября).

En+, контролирующая "РусАл", рассчитывает на исключение из санкционного списка и активно обсуждает необходимые для этого действия с американскими чиновниками, прибегая для этого к услугам лоббистов. В свою очередь, Минфин США не раз давал понять, что смягчение или отмена санкций возможны, так как настоящей мишенью ограничений является именно О.Дерипаска, и задачи разрушить бизнес его компаний не стоит.

Лоббистская компания Mercury в июле обратилась в Минюст США с просьбой до 1 августа временно вывести En+ из "черного списка", "возможно, через промежуточное, ограниченное по времени разрешение для имплементации финальных элементов плана Баркера". Лорд Грег Баркер - председатель совета директоров En+, разработанный им план состоит из нескольких пунктов. Некоторые уже реализованы: так, О.Дерипаска покинул совет директоров компании и не выдвинул кандидатуру для переизбрания в совет "РусАла" (так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы О.Дерипаски в совете алюминиевой компании), а пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

"Временное исключение", о котором просила Mercury, нужно, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю О.Дерипаски в компании ниже контроля, писали лоббисты. Кроме того, финальная фаза "плана Баркера" предусматривает и завершение сделки по конвертации доли Glencore в "РусАле" в пакет En+, которая была заморожена после введения санкций (Glencore в октябре 2017 г., в преддверии IPO En+, заявила о намерении конвертировать 8,75% "РусАла" в GDR En+, но спустя всего несколько дней после решения OFAC отменила сделку).

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Теги: OFAC, En+, РусАл, ГАЗ

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