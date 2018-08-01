Трамп может поднять пошлины на китайские товары на 25% вместо ранее объявленных 10%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на китайское товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее, сообщили агентство Bloomberg и газета Washington Post со ссылками на собственные источники.

Вашингтон уже ввел 25-проценую пошлину на импортируемые из КНР товары суммарной стоимостью $35 млрд и планирует в ближайшие дни увеличить эту сумму еще на $16 млрд.

В 2017 году дефицит США в торговле с Китаем составил $376 млрд. Повышением тарифов и давлением на Китай Д.Трамп надеется выровнять торговый баланс. При этом американский президент угрожает поднять пошлины на весь китайский импорт, превышающий $500 млрд.

Пекин зеркально реагирует на американские меры, повышая тарифы на импорт из США. Одновременно Китай, выступая за справедливые торговые отношения, предупреждает, что развязанная Соединенными Штатами торговая война окажет серьезное отрицательное влияние не только на мировой рынок, но и на сами США.