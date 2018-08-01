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Экономика

Рынок акций РФ открылся в среду снижением РТС и околонулевой динамикой МосБиржи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен большинства "голубых фишек" на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; индекс МосБиржи практически не изменился за минуту торгов, а индекс РТС потерял 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2321,23 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1169,52 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,7%.

Выросли в цене бумаги "Яндекса" (+0,6%), GDR En+ (+0,6%), "Распадской" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), АК "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Мечела" (+0,1%), "Мобильных Телесистем" (+0,1%), "Башнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Вместе с тем слегка снижаются в начале торгов акции ПАО "Полюс" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "РусАла" (-0,6%), Сбербанка (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики российских акций в начале торгов 1 августа связано прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом участники рынка находятся в ожидании объявления итогов двухдневного заседания Федрезерва США.

Зарубежные рынки

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник на позитивной ноте, хотя и ниже дневных максимумов. Корректировка индексов вниз была обусловлена появлением новостей о том, что советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения более высоких - 25% вместо 10% - пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Инвесторы реагировали на отчетности компаний, макроэкономическую статистику и начавшееся во вторник заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс потребительского доверия в США в июле поднялся до 127,4 пункта с пересмотренных 127,1 пункта в предыдущий месяц, сообщила исследовательская организация Conference Board. Ранее сообщалось, что в июне он составлял 126,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения в прошлом месяце до 126 пунктов с ранее объявленного июньского уровня. Чикагский индекс менеджеров закупок (PMI) в производственной сфере достиг в июле максимального значения за последние полгода - 65,5 пункта против 64,1 пункта в предшествующий месяц.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду показывают положительную динамику, в то время как китайский рынок снижается из-за очередного витка торговой войны с США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка поднялся на 0,4%. Хорошие квартальные показатели Apple Inc. способствовали повышению котировок акций азиатских поставщиков американской компании. Японский индикатор Nikkei увеличился на 0,89%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 по московскому времени опустился на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Индикатор активности в производственной отрасли Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в июле опустился до минимального уровня за последние восемь месяцев - 50,8 пункта по сравнению с 51 пунктом месяцем ранее.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду на данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов в США на прошлой неделе. Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают намерения США ввести более высокие пошлины на китайские товары для того, чтобы усилить давление на КНР. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени подешевели на 0,7% - до $73,69 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на 0,96% и составляла на закрытие $74,25 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в среду снизились на 0,84% - до $68,18 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,95%, завершив торги на отметке $68,76 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 5,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Между тем резервы бензина сократились на 791 тыс. баррелей. Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики и трейдеры, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти за неделю на 2,4 млн баррелей, а также уменьшение резервов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 560 тысяч баррелей.

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Теги: рынок акций

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