Сбербанк в рамках акции снизил ставки по потребкредитам

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 1 августа в рамках акции снижает ставки по потребительским кредитам на 0,2-1,2 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка.

Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей для клиентов, которые не получают зарплату или пенсию в Сбербанке. Минимальная ставка в рамках акции - 11,7%.

Акция продлится до 14 октября 2018 года.

"Сегодня мы запустили традиционную осеннюю акцию по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе первого полугодия 2018 года. За 6 месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд рублей. Это на 74% больше, чем за 6 месяцев 2017 года, и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет", - приводятся в сообщении слова управляющего директора дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова.