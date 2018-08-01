Экономика

ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей

С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом

ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Физлица с 1 января 2019 года могут оплачивать имущественные налоги одним платежом, говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Закон, упрощающий физлицам уплату имущественных налогов и устанавливающий единый налоговый платеж, подписан президентом РФ.

Физлица смогут в рамках одного платежного поручения перечислять средства в бюджетную систему. Сумма будет зачисляться на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. Предполагается, что в первую очередь будут зачитываться суммы для погашения недоимок и задолженностей по пеням и процентам по налогам при наличии таковых. Налогоплательщик будет проинформирован о принятом решении. Все данные также будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, единый платеж может осуществить не только налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако другой человек будет не вправе требовать возврата денежных средств - только сам налогоплательщик имеет на это право.

ФНС считает, что использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежных поручений.

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Теги: ФНС
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