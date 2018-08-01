Экономика

PepsiCo в РФ в 2017 году впервые с 2008 года получила чистую прибыль

Компания смогла обогнать по этому показателю Coca-Cola

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская "дочка" PepsiCo - "ПепсиКо Холдингс" - в 2017 году впервые с 2008 года получила чистую прибыль и обогнала по этому показателю "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" ("дочка" Coca-Cola), которая вышла из "убыточной зоны" в 2016 году. Обе компании в прошлом году снизили выручку, но темпы падения у Coca-Cola были выше, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Чистая прибыль "ПепсиКо Холдингс" в 2017 году составила 3,269 млрд рублей против 1,358 млрд рублей чистого убытка годом ранее. Последний раз компания получала чистую прибыль на российском рынке в 2008 году.

Выручка в прошлом году снизилась на 14,7%, до 102,725 млрд рублей против 120,564 млрд рублей в 2016 году. Прибыль от продаж выросла до 7,062 млрд рублей с 732,4 млн рублей соответственно.

Чистая прибыль "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" в 2017 году снизилась до 2,676 млрд рублей с 3,645 млрд рублей годом ранее. Выручка сократилась на 15,4%, до 69,995 млрд рублей против 82,781 млрд рублей в 2016 году. Прибыль от продаж выросла до 4,923 млрд рублей с 3,573 млрд рублей соответственно.

В 2017 году компания выплатила дивиденды в размере 87,034 млн рублей. В 2016 году дивиденды не выплачивались. В 2015 году они составили 1,353 млрд рублей.

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом выручка "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" выросла на 9,7%, "ПепсиКо Холдингс" - на 17,6%.

Как сообщалось, в 2017 году Coca-Cola в целом получила чистую прибыль в размере $1,25 млрд против $6,53 млрд годом ранее, выручка сократилась на 15% - до $35,4 млрд.

PepsiCo в 2017 году в целом снизила чистую прибыль на 23%, до $4,857 млрд при росте выручки на 1%, до $63,525 млрд.

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Теги: PepsiCo, Coca-Cola
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