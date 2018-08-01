"Газпрому" для вывода "Силы Сибири" на проектную мощность понадобится еще 2290 км трубопровода

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вывод системы магистральных газопроводов "Сила Сибири" на полную мощность с поставкой на экспорт в Китай 38 млрд куб м газа в год потребует создания газотранспортных мощностей (2290 км линейной части), превосходящих по километражу протяженность первой очереди магистрали от Якутии до Благовещенска (2157,9 км).

Первый этап проекта предусматривает создание однониточного участка газопровода от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) в Якутии до границы с КНР. В начале, в 2019 году, пропускная способность "Силы Сибири" на этом участке составит 5 млрд куб. м в год, сообщает отраслевой журнал "Газовая промышленность".

На втором этапе будет построен однониточный участок газопровода от Ковыктинского ГКМ в Иркутской области до Чаянды - длиной около 800 км. Затем предусматривается повышение мощности уже введенных в строй компрессорных станций (КС), ввод в эксплуатацию 635,3 км лупингов (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному газопроводу - ИФ), говорится в публикации. В совокупности это увеличит пропускную способность "Силы Сибири" до 30 млрд куб. м в год. Этот этап намечено реализовать до 2023 года, сообщается в материалах закупок "Газпрома" .

Вывод системы на проектную мощность 38 млрд куб. м в год будет реализован за счет компримирующих мощностей (повышение давления газа с помощью компрессора - ИФ) на участке между Ковыктинским и Чаяндинским месторождениями, дальнейшего повышения производительности существующих КС и новых лупингов совокупной протяженностью 854,3 км. Этот этап должен быть реализован в 2024 году.

"Силу Сибири" начали строить в 2014 году. А уже в 2018-м на первоочередном участке намечено завершить основной объем строительно-монтажных работ. На 2019 год остаются испытания газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы, сообщает журнал.

Главный редактор журнала "Газовая промышленность" зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов 15 июня на пресс-конференции "Газпром" на Востоке России" не стал отвечать на вопрос "Интерфакса" о деталях расширения "Силы Сибири": "Какие конкретно лупинги, я сейчас вам не скажу - сейчас просто проектная документация разрабатывается. Где они будут и в каком месте, сейчас сказать вам мы не можем". А зампред правления Александр Медведев даже удивился вопросу про закупку труб для будущей стройки: "С какой целью интересуетесь про тоннаж?".