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Продажи пива в РФ в I полугодии снизились, несмотря на ЧМ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Продажи пива в России в первом полугодии этого года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на проведение Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗП) со ссылкой на данные ЕГАИС (единая государственная автоматизированная система учета алкоголя), розничная продажа пива и пивных напитков в январе-июне 2018 года составила 320,09 млн декалитров (дал), что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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В первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи пива снизились на 10,6%, до 139,8 млн дал. Во втором квартале - выросли на 3,5%, до 180,3 млн дал.

В Национальном союзе сообщили со ссылкой на ЕГАИС, что в Москве, где было проведено 12 матчей чемпионата, по итогам января-июня продано 23,4 млн дал пива и пивных напитков, что на 5,7% меньше, чем в первом полугодии прошлого года. В Санкт-Петербурге продажи снизились на 1,8%, до 10,3 млн дал. В северной столице состоялось семь матчей.

В Ростовской области (4 матча) в первом полугодии было реализовано 6,5 млн дал пива и пивных напитков (на 1,2% меньше), в Нижегородской (4 матча) - 7,5 млн дал (на 16,4% меньше). Больше всего - сразу почти на 30%, до 7,89 млн дал - снизились продажи пива и пивных напитков в Татарии, столица которой приняла 6 матчей.

Практически на уровне прошлого года была реализация пива в Волгоградской области - 4,38 млн дал. В Волгограде проведено 4 матча.

В других городах, где состоялись матчи мундиаля, продажи пива выросли. Так, в Калининградской области (4 матча) рост составил 6,8%, до 1,53 млн дал. В Краснодарском крае (в Сочи проведено 6 матчей) было реализовано 10,2 млн дал пива, что на 5,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В Свердловской области (4 матча) продажи выросли на 0,2%, до 13,57 млн дал, в Самарской (6 матчей) - на 8,8%, до 9 млн дал.

Но наибольший рост - на 23,2%, до 1,6 млн дал - пришелся на Мордовию. В ее столице Саранске было проведено 4 матча.

ЧМ-2018 проходил в РФ с 14 июня по 15 июля этого года. Таким образом, он "захватил" всего полмесяца в отчетности первого полугодия.

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