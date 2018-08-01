ЦБ понизил прогноз прибыли банков РФ в 2018 году

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Прибыль российского банковского сектора в 2018 году составит 1,2-1,3 трлн рублей, считает зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Я думаю, что прибыль всей банковской системы за 2018 год можно оценивать в 1,2-1,3 трлн рублей", - сказал Поздышев журналистам в среду.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале 2018 года сообщила, что ЦБ предварительно оценивает прибыль банков в 2018 году в 1,5 трлн рублей, если этому не помешает досоздание резервов санируемыми банками.

Поздышев добавил, что большая часть резервов санируемыми банками уже была создана в первом полугодии текущего года, что позитивно скажется на прибыли сектора во втором полугодии. "Я думаю, прибыль во втором полугодии будет больше, чем прибыль первого полугодия", - отметил зампред.