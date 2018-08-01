Экономика

"Открытие" предоставил 14,8 млрд руб. "Интеко" на рефинансирование долга перед Сбербанком

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" предоставил ГК "Интеко" кредит на 14,8 млрд рублей на рефинансирования задолженности, говорится в сообщении банка.

"Банк "Открытие" успешно реализовал с компанией "Интеко" первый этап глобальной программы развития сотрудничества, в рамках которого были рефинансированы банковские кредиты на общую сумму 14,8 млрд рублей, а также утвержден дополнительный лимит проектного финансирования", - отмечается в сообщении.

Общая сумма предоставляемых средств превышает 20 млрд рублей. Лимит кредитования может быть использован "Интеко" для завершения строительства объектов недвижимости, а также для реализации новых проектов комплексной жилой застройки.

О рефинансировании "Открытием" части задолженности "Интеко" перед Сбербанком ранее в среду сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев. "Больший объем (задолженности - прим. ИФ) был в Сбербанке. Там "Открытие" сейчас забирает часть задолженности", - сказал зампред ЦБ журналистам. При этом он не назвал точную сумму, которую реструктурирует "Открытие".

Госкомпанию "Интеко", которая ранее была подконтрольна супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, в 2011 году приобрели владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов Сбербанк (5%).

На февраль 2018 года Рост банк (ранее принадлежал Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" - 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

Сейчас, по словам Поздышева, пакет акций "Интеко" находится в собственности банка непрофильных активов, создаваемого на базе санируемых банков - "Траста" и Рост банка.

Банк "Открытие", Бинбанк, банк "Траст" и Рост банк в настоящее время санируются Банком России через Фонд консолидации банковского сектора.

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Теги: Открытие, Сбербанк, Интеко

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