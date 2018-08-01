Рынок акций РФ закрылся в среду снижением на фоне падения нефти

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций закрылся в среду снижением на фоне падения нефти и мировых фондовых рынков; при этом уменьшение индекса "МосБиржи" было более скромным, нежели индекса РТС за счет обесценения рубля.

К 18:50 индекс "МосБиржи" составил 2315,18 пункта (-0,26%), индекс РТС - 1160,09 пункта (-1,11%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали отрицательную динамику в пределах 2,6%.

Так, снизились в цене акции ПАО "Полюс" (-2,6%), Сбербанка (-2% и -1,1% "префы"), "Аэрофлота" (-1,6%), АК "АЛРОСА" (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "РусАла" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), GDR En+ (-0,6%), "Мобильных Телесистем" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Мечела" (-0,3%), "Россетей" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%), "Распадской" (-0,1%).

Вместе с тем ростом закрылись торги акциями банка "Санкт-Петербург" (+8,7%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Магнита" (+1,4%), "Татнефти" (+1%), "Яндекса" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,2%).

Акции банка "Санкт-Петербург" оказались в лидерах роста благодаря новостям о том, что наблюдательный совет банка 2 августа рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций.

Вместе с тем акции "Аэрофлота", демонстрировавшие рост в течение большей части торгового дня, вечером в среду упали после публикации слабого финансового отчета по РСБУ за второй квартал. ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" во втором квартале 2018 года получило 1,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против прибыли в 7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 7,2 млрд руб., тогда как годом ранее результат был положительный - 2,3 млрд руб.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному снижению российских акций 1 августа способствовали прежде всего падающие цены на нефть, а также снижающиеся европейские фондовые индексы. При этом участники рынка ждут объявления в среду вечером итогов двухдневного заседания Федрезерва США.