Wells Fargo выплатит $2,1 млрд за нарушения с ипотечными облигациями

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский банк Wells Fargo & Co согласился уплатить $2,09 млрд штрафа для урегулирования иска министерства юстиции США, обвинявшего банк в неправомерных действиях при продаже ипотечных облигаций.

По словам представителей Минюста, сотрудники банка знали, что кредиты, лежащие в основе этих бумаг, были выданы лицам, неверно указавшим свои доходы, и намеренно завышали качество облигаций.

Ущерб от действий банка, в том числе нанесенный правительственным структурам, оценивается в миллиарды долларов. Американские власти уже несколько лет проводят расследования в связи с активным размещением банками ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS), перед финансовым кризисом 2008 года. Общая сумма наложенных штрафов составляет десятки миллиардов долларов.

Акции Wells Fargo дешевеют на 0,1% в среду. С начала года капитализация банка снизилась на 5,6%, до $277,8 млрд.