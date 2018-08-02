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Цена нефти Brent восстановилась до $72,5 после резкого падения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после резкого падения накануне на новостях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за неделю и повышении нефтедобычи в России и Саудовской Аравии.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени повысилась на 17 центов (0,23%) - до $72,56 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 8 центов (0,11%) - до $67,74 за баррель.

В среду котировка фьючерса на Brent опустилась на $1,82 (2,45%), до $72,39 за баррель, а WTI подешевела на $1,10 (1,60%), до $67,66 за баррель. По итогам торгов 1 августа нефть вернулась на уровень, наблюдавшийся шесть недель назад.

Нефтяной рынок в последние недели отличается повышенной волатильностью, и некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что увеличение поставок ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, наряду с ростом добычи в США могут прервать длительное ралли.

"Реальной проблемой для нефтяного рынка в США станет сентябрь, когда на НПЗ всерьез начинается плановое техобслуживание", - считает главный аналитик ТЭК из Oil Price Information Service Том Клоза. Он полагает, что запасы нефти в США продолжат расти, поскольку НПЗ не смогут перерабатывать такие же значительные объемы топлива, как летом.

Между тем ряд экспертов полагают, что планы администрации президента США Дональда Трампа в отношении пошлин на китайские товары могут снизить спрос на нефть и нефтепродукты. Вашингтон, чтобы усилить давление на КНР, рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

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Теги: нефть

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