Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства "голубых фишек" на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, из-за возросших рисков разрастания торговой войны между США и Китаем; индексы МосБиржи и РТС потеряли за минуту торгов 0,2-0,5%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2311,81 пунктов (-0,15%), индекс РТС - 1153,77 пункта (-0,54%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 2%.

В частности, упали в цене бумаги "Аэрофлота" (-2%), "Норникеля" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), GDR En+ (-0,6%), "Распадской" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "РусАла" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Россетей" (-0,1%), "Роснефти" (-0,01%).

Вместе с тем ростом открылись торги акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК, +1,4%), "Трубной металлургической компании" (+1,3%), банка "Санкт-Петербург" (+1,2%), АФК "Система" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,1%).

Акции "Аэрофлота" падают в начале торгов 2 августа, продолжая реакцию на публикацию слабого финансового отчета компании по РСБУ за первое полугодие.

В то же время бумаги ММК растут после публикации финотчета компании по МСФО за второй квартал, согласно которому EBITDA группы ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") во II квартале 2018 года достигла $650 млн, что на 16% выше аналогичного показателя кварталом ранее. Аналитики восьми инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали рост этого показателя на 12% - до $629 млн. Выручка группы в отчетном периоде выросла на 2,5% и составила $2,106 млрд. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали увеличения этого показателя на 2,2%, до $2,1 млрд. Чистая прибыль группы увеличилась на 40,5%, до $392 млн. Аналитики прогнозировали повышение этого показателя на 30%, до $363 млн.

При этом совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендует выплатить дивиденды за второй квартал 2018 года в размере 1,589 руб. на акцию, сообщила компания. По итогам первого квартала 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 80,1 коп. на акцию.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение российских акций в начале торгов 2 августа связано прежде всего с негативными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, из-за новой волны обострения торгового противостояния между США и Китаем.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, акции Apple Inc. выросли до нового рекорда, но крупнейшая публичная компания мира остановилась в шаге от $1 трлн капитализации. Отрицательное влияние на рынок акций оказали сообщения об эскалации торговых споров США и Китая. Вашингтон, чтобы усилить давление на КНР, рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо оставила базовую процентную ставку в диапазоне 1,75-2% годовых. Прогноз руководства Федрезерва на 2018 год предусматривает еще два повышения ставки, еще три подъема запланированы на 2019 год и еще один ожидается в 2020 году. Как сообщила в среду отраслевая организация ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июле на 219 тыс. против ожидавшегося повышения на 189 тыс. Минтруд США обнародует официальные данные в пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, официальный отчет укажет на то, что количество рабочих мест в экономике выросло в прошлом месяце на 190 тыс. после повышения на 202 тыс. в июне, при этом уровень безработицы опустился до 3,9% с 4%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за материковым Китаем и Гонконгом, поскольку инвесторы опасаются новых внешнеторговых мер США в отношении КНР. Гонконгский Hang Seng упал на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 3,3%, Shenzhen Composite рухнул на 4,2%, до минимума с февраля 2015 года.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%. Доходность 10-летних гособлигаций Японии поднималась до 0,145% годовых, максимума с февраля 2017 года, однако затем Банк Японии предложил выкупить госбумаги на 400 млрд иен вне обычного графика, и рост доходности замедлился. Южнокорейский KOSPI потерял 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%. Индийский Sensex опустился на 0,6%.

Вместе с тем цены на нефть плавно повышаются в ходе азиатских торгов после резкого падения накануне на новостях о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей за неделю и повышении нефтедобычи в России и Саудовской Аравии. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысилась на 0,5% - до $72,75 за баррель. Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 0,13% - до $67,75 за баррель. В среду котировка фьючерса на Brent опустилась на 2,45%, до $72,39 за баррель, а WTI подешевела на 1,6%, до $67,66 за баррель.

Нефтяной рынок в последние недели отличается повышенной волатильностью, и некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что увеличение поставок ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, наряду с ростом добычи в США могут прервать длительное ралли. Кроме того, ряд экспертов полагают, что планы администрации президента США Трампа в отношении пошлин на китайские товары могут снизить спрос на нефть и нефтепродукты.