Апелляция отказала Уралкапиталбанку в иске об оспаривании отзыва лицензии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, не удовлетворившего иск банка "Уральский капитал" (Уралкапиталбанк, Уфа) о признании незаконным отзыва у него лицензии Центробанком.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - такая информация о принятом судебном акте по итогам рассмотрения апелляционной жалобы размещена в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уральский капитал" 15 февраля 2018 года и назначил в банке временную администрацию.

"Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков ", - говорилось в сообщении регулятора.

На следующий же день после отзыва лицензии Уралкапиталбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать приказ ЦБ РФ незаконным. Третьей стороной по делу выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое с 28 февраля начало выплачивать возмещение вкладчикам "Уральского капитала".

Банк также рассчитывал на принятие судом обеспечительных мер в виде приостановления действия приказа ЦБ на срок до вынесения судебного решения.

Арбитражный суд Москвы сначала отказал в принятии обеспечительных мер, а потом и по предмету иска.

Позднее, в начале июня, ЦБ сообщил, что временная администрация выявила в действиях экс-руководства и собственников банка признаки хищения имущества и сокрытия операций по выводу активов на общую сумму 2,1 млрд рублей. Процесс осуществлялся посредством кредитования группы заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

Основной акционер банка - башкирский бизнесмен Дамир Камилов (91,16% уставного капитала).

Уралкапиталбанк по итогам 2017 года занял 235-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 февраля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе РФ.