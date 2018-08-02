ММК прекратил поставки проката в Иран в связи с санкциями

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) полностью прекратил поставки проката в Иран в связи с антииранскими санкциями, сообщил в ходе телефонной конференции директор по экономике ММК Андрей Еремин.

"Мы еще ранее сократили поставки в этом направлении. На текущий момент мы не грузим на Иран в связи с санкциями. Мы распродали все наши запасы в портах на этом направлении и перенаправили эти объемы на другие рынки. В данном случае - на рынок Вьетнама, Северной Африки и европейские страны, не входящие в ЕС", - сказал Еремин.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" является крупнейшим российским поставщиком проката в Иран. Страна активно наращивает мощности по выплавке стали, становясь экспортером металла. Согласно данным информагентства IRNA, Иран производит 34 млн тонн стали в год и нацелен на производство 55 млн тонн продукции к 2025 году. Страна экспортирует 9 млн тонн стали ежегодно и планирует к 2025 году довести этот показатель до 15 млн тонн.

По оценке БКС, "Магнитогорский металлургической комбинат" в прошлом году отгрузил на этот рынок 440 тысяч тонн проката (около 4% от общего объема продаж металлопродукции).