Игорь Ротенберг получил 4 млрд рублей дивидендов от "Газпром бурения"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Нефтегазовый подрядчик ООО "Газпром бурение", основным владельцем которого является бизнесмен Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, в 2017 году увеличил выручку на 4% - до 67 млрд рублей, свидетельствует система "СПАРК-Интерфакс".

Себестоимость выросла меньшим темпом - на 1,3%, до 56 млрд рублей, в результате валовая прибыль увеличилась на 22%, прибыль от продаж - на 34%, до 9,2 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 77% - до 8,5 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,8 раза и достигла рекордных 6,6 млрд рублей.

В 2017 году "Газпром бурение" выплатило и крупнейшие дивиденды в своей "частной" истории (до 2011 года компания принадлежала "Газпрому" ) - 4,9 млрд рублей, или 74% прибыли.

При этом Ротенберг, будучи основным владельцем компании с 2011 по 2014 год, выводил на дивиденды около 50% прибыли, Илья Ротенберг в 2015 году выплатил 41% прибыли, в 2016 году - 20%.

Компания "Газпром бурение" (прежнее название "Бургаз") создана в 1997 году на основе специализированных управлений буровых работ, входивших в состав газодобывающих предприятий "Газпрома". В 2011 году "Газпром" продал буровую компанию Аркадию Ротенбергу, а тот в 2014 году перепродал ее своему сыну Игорю. С момента приватизации непосредственными владельцами долей ООО были компании, зарегистрированные на Кипре, а затем на Сент-Люсии.

В конце 2017 года "Газпром бурение" деофшоризовался и стали известны его владельцы - Игорь Ротенберг (78,71%), Борис Романович Ротенберг (брат бизнесмена, 16,29%) и Александр Замятин (5%).

Таким образом, Аркадий Ротенберг получил дивиденды в 3,86 млрд рублей, Борис Ротенберг - 800 млн рублей, Замятин - 245 млн рублей.

В феврале текущего года пакет в 16,29% долей перешел из личного владения находящегося под американскими санкциями Бориса Ротенберга на баланс комбинированного ЗПИФа "Оскар". Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Оскар" управляется ООО Управляющая компания "Эвокорп".