Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость американской компании Apple Inc. в ходе торгов в четверг превысила $1 трлн, сообщает агентство Bloomberg.

К 18:57 по московскому времени бумаги компании подорожали на 2,5%, до $206,5 за акцию. Ранее котировки превышали $207,04 за акцию.

Apple стала первой американской компанией, которая сумела преодолеть отметку в $1 трлн. Ранее это удавалось только китайской PetroChina в конце 2007 года, однако ее акции после этого сразу резко упали.

Рост акций Apple вызван сильной квартальной отчетностью: в минувшем квартале компания получила рекордную выручку для апреля-июня - $53,3 млрд, а ее прибыль выросла на 32%, несмотря на практически не изменившиеся объемы продажи iPhone.

Помимо Apple, среди самых дорогих компаний в мире - Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft. На торгах 2 августа капитализация Amazon увеличилась до $881 млрд, Microsoft - до $817 млрд, капитализация Alphabet - $850 млрд.