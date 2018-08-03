Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 52,8 пункта после ЧМ-2018

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июле 2018 года составил 52,8 пункта против 52,3 пункта в июне на фоне роста новых заказов и повышения деловой активности после завершения ЧМ-2018, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле составил 51,7 пункта после июньских 52 пунктов.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Темпы роста новых заказов в сфере услуг РФ существенно ускорились в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Компании сообщали о привлечении новых клиентов и росте потребительского спроса. Компании, работающие в обрабатывающих отраслях РФ, наоборот, указали на второе подряд сокращение новых заказов в июле.

Между тем, несмотря на ускорение роста новых заказов, незавершенные заказы в российской сфере услуг в июле достаточно существенными темпами продолжили сокращаться восьмой месяц подряд, а объемы незавершенных заказов в обрабатывающих отраслях РФ падали максимальными с января 2016 года темпами.

Занятость в сфере услуг РФ также упала в июле. Более того, темпы сокращения рабочих мест ускорились в июле текущего года до максимальных значений с апреля 2016 года.

"Полученные сообщения свидетельствуют о том, что последнее сокращение числа рабочих мест в сфере услуг РФ связано с июньским падением спроса и повышением производительности", - говорится в исследовании.

В промышленных секторах РФ снижение числа рабочих мест в июле было зафиксировано седьмой раз за последние девять месяцев.

Затраты в сфере услуг РФ продолжили рост в июле заметными темпами. Хотя инфляция издержек замедлилась до четырехмесячного минимума, она был значительно выше тренда в этой серии. Участники опроса сообщали, что увеличение было во многом обусловлено повышением цен на топливо и сырьевые товары, а также ростом трудовых затрат. В обрабатывающих секторах также произошло замедление роста закупочных цен до четырехмесячного минимума.

Однако на фоне ускорения роста объемов новых заказов средние тарифы на услуги увеличились в июле более быстрыми темпами. Более того, темпы инфляции были вторыми максимальными с мая 2017 года и стабильными в целом. В то же время ослабление спроса в обрабатывающих отраслях привело к замедлению роста отпускных цен.

Деловые ожидания в сфере услуг РФ в июле повысились второй месяц подряд, и компании отчетливо выражали оптимизм относительно роста деловой активности в ближайшем году. Позитивные настроения были связаны с надеждой на дальнейший рост бизнеса. Между тем производители указали на минимальную степень оптимизма за прошедший период 2018 года.