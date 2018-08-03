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Экономика

Изменения индексов "МосБиржи" и РТС не превысили 0,1% на открытии рынка акций РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен большинства "голубых фишек" на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также возросших санкционных рисков; изменения индексов "МосБиржи" и РТС за минуту торгов не превысили 0,1%.

К 10:01 индекс "МосБиржи" составил 2294,48 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1139,77 пункта (-0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,1%.

В частности, снизились в цене бумаги GDR En+ (-3,1%), "РусАла" (-1,2%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,3%), АК "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Роснефти" (-0,2%), "Мечела" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,03%), ВТБ (-0,02%).

Вместе с тем ростом открылись торги акциями "Яндекса" (+1,1%), "Россетей" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Распадской" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики российских акций в начале торгов 3 августа связано с противоречивыми сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, а также возросших санкционных рисков. Накануне негативное движение на всех секторах российского финансового рынка вызвали новости о том, что группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Законопроект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин. Нормы, разработанные ими, предусматривают запрет на транзакции, связанные с суверенным долгом РФ, санкции за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, и запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. Как подчеркнул Грэм, речь идет о "самых болезненных" для России ограничительных мерах.

Зарубежные рынки

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам сессии в четверг: Dow Jones Industrial Average незначительно снизился из-за новых заявлений властей США по поводу пошлин в отношении импорта китайских товаров, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочил на 1,2% благодаря подъему акций Apple. В четверг торговый представитель США Роберт Лайтхайзер подтвердил, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения более высоких пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%. Существуют опасения, что торговая война между США и Китаем может подорвать темпы роста мировой экономики.

После того, как Китай заявил о намерении ответить на такие действия, министр торговли США Уилбур Росс пообещал усилить давление на Пекин еще больше. "Причина, по которой мы ввели пошлины, состояла в том, чтобы убедить Китай изменить свое поведение. Вместо этого они принимают ответные меры. Теперь президент считает, что, возможно, настало время усилить давление с тем, чтобы изменить их поведение, - заявил Росс в интервью телеканалу Fox. - Надо создать ситуацию, при которой им будет проще провести реформы, чем продолжать свои нечестные действия".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу после обвала в четверг и завершают неделю максимальным падением с марта на опасениях повышения пошлин на импорт китайских товаров в США. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,2%. С начала недели индикатор отступил на 2,3%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,15%, китайский Shanghai Composite - на 0,14%. Японский индекс Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - 0,3%. Индийский Sensex повысился на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно снижаются в ходе торгов в пятницу после роста накануне и завершают в плюсе первую неделю с конца июня. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени уменьшилась на 0,27% - до $73,25 за баррель. В четверг контракты подорожали на 1,46% - до $73,45 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,25% - до $68,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подскочили в цене на 1,92% - до $68,96 за баррель.

По сообщениям СМИ, вооруженные силы Ирана готовятся начать масштабные учения в акватории Персидского залива. По данным CNN, в маневрах могут принять участие до ста кораблей и катеров, сотни бойцов, воздушные части и береговые ракетные батареи. CNN отмечает, что этими маневрами Тегеран может продемонстрировать наблюдателям возможности Ирана по перекрытию Ормузского пролива. Ранее власти США заявляли о намерении добиться ограничения экспорта иранской нефти, в ответ на что Тегеран пригрозил, что в случае введения международных ограничений на закупки нефти Иран может закрыть Ормузский пролив для нефтяного экспорта. Отмечается, что через Ормузский пролив проходит около 30% всех мировых поставок нефти по морю.

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Теги: рынок акций

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