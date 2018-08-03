Чистая прибыль Petrobras выросла во II квартале до максимума с 2011 года

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) увеличила чистую прибыль во втором квартале 2018 года более чем в 30 раз благодаря восстановлению цен на нефть, которое компенсировало снижение рентабельности нефтепереработки и потери от забастовок.

Прибыль за II квартал и первую половину 2018 года в целом была максимальной с 2011 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль поднялась до 10,07 млрд реалов ($2,7 млрд) с 316 млн реалов за аналогичный период прошлого года, когда были проведены масштабные разовые списания в связи с пересчетом налоговых выплат.

Выручка Petrobras выросла почти на 9% - с 68,4 млрд до 74,5 млрд реалов благодаря росту цен на нефть.

Скорректированная EBITDA компании подскочила на 57% - с 19,1 млрд до 30,1 млрд реалов.

Средняя цена нефти во II квартале равнялась $74,35 за баррель против $49,83 за баррель годом ранее, говорится в пресс-релизе Petrobras.

В I полугодии чистая прибыль Petrobras выросла до 17,03 млрд реалов с 4,76 млрд реалов в январе-июне 2017 года.

Чистая задолженность компании снизилась к 30 июня на 13% по сравнению с концом прошлого года и составила $73,7 млрд. Недавнее судебное решение о заморозке продажи части активов Petrobras поставило под сомнение способность компании продолжить быстрое снижение долговой нагрузки.

Акции Petrobras подорожали в пятницу на 3,5%. Капитализация компании увеличилась с начала года более чем на треть, до 281,3 млрд реалов ($75,2 млрд).