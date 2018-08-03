Starbucks и Alibaba будут сотрудничать в доставке кофе в Китае

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, и китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding объявили о стратегическом партнерстве.

Starbucks будет сотрудничать с ключевыми компаниями, входящими в Alibaba, в том числе со службой доставки еды Ele.me, супермаркетами Hema, а также Tmall, Taobao и Alipay, сообщается в совместном пресс-релизе.

В тестовом режиме с сентября 2018 года Starbucks начнет предоставлять услуги по доставке в 150 кофейнях, расположенных в основных торговых районах Пекина и Шанхая, а также создаст виртуальный магазин - персонализированный онлайн-сервис для китайских пользователей. К концу текущего года новый сервис будет доступен в более чем 2 тысячах точках в 30 китайских городах.

Starbucks имеет крупнейшую в мире сети кофеен - свыше 24 тыс. в 70 государствах.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Ele.me - ведущая в Китае платформа для доставки продуктов питания, число курьеров превышает 3 млн.