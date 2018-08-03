Подписан закон об участии иностранных компаний в капитале малых и средних предприятий

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон, который снимает действующее сейчас ограничение на участие иностранных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий (МСП) в размере 49%.

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Размер среднесписочной численности сотрудников компаний, в капитале которых может участвовать иностранный инвестор, не должен превышать 250 человек, а размер дохода от ведения предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать 2 млрд рублей. При этом иностранное юридическое лицо не должно являться офшорной компанией, согласно критериям, определяемым Минфином.

Согласно действовавшему ранее законодательству, для того, чтобы компания была отнесена к субъектам МПС, должно быть выполнено требование о "независимости происхождения капитала". То есть суммарная доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале не должна превышать 49%.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.