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Биткойн упал ниже $7500

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна в пятницу продолжает снижаться шестые торги подряд. Это происходит менее чем через месяц после того, как он зафиксировал подъем по итогам шести сессий, отмечает MarketWatch.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $7480,15, что на 1% ниже уровня на закрытие предыдущего дня, по данным CoinDesk. Ранее в ходе торгов он опускался до отметки $7290,02.

Однако снижение курса может быть обусловлено действиями всего лишь одного держателя криптовалюты. В пятницу гонконгская биржа OKEx заявила о принудительной ликвидации значительной позиции - 4,2 млн контрактов по $100 каждый.

OKEx попыталась связаться с держателем этой позиции, но, не получив ответа, предприняла действия по ее закрытию в рамках системы управления рисками.

Августовские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE потеряли в цене 0,8% - до $7480. Цена августовских фьючерсов на CME снизилась на 0,7% - до $7475.

Курс Ether в пятницу увеличился на 0,5%, в то время как Litecoin подешевел на 0,05%.

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Теги: биткойн

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