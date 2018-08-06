Экономика

"РусАл" продолжил работать в антикризисном режиме

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "РусАл" Олега Дерипаски, испытывающий последствия введенных в апреле санкций США, продолжает работать в антикризисном режиме, усилил контроль над издержками и ищет новые рынки сбыта.

Санкции против "РусАла", объявленные Минфином США в начале II квартала, внесли серьезные коррективы в деятельность компании, прежде всего, существенно ограничив экспортные поставки, отметил представитель "РусАла". "Возникли сложности с транспортировкой продукции, привлечением финансирования, движением средств. Потребовалось время для того, чтобы Минфин США предоставил разъяснение условий генеральных лицензий, выданных компании, прежде чем "РусАл" смог вернуться к исполнению своих обязательств", - отмечает "РусАл".

Чтобы обеспечить положительный денежный поток, "РусАл" был вынужден скорректировать свою деятельность и усилить контроль над издержками. В течение II квартала, основные расходы сокращались в соответствии с прогнозируемым снижением выручки. Так на 13,6% удалось снизить расходы на сырье, на 13,7% - затраты на энергию.

"Неопределенность в отношении санкций США остается основным риском для "РусАл", компания продолжает работать в антикризисном режиме", - заявил представитель "РусАла". При этом стратегия и основные приоритеты "РусАла" остаются неизменными, заверил представитель. Компания продолжит реализацию мер по повышению эффективности и сокращению издержек, расширению продуктовой линейки и модернизации производственных мощностей.

"Компания также активно занимается поиском новых клиентов и рынков сбыта, а ключевым приоритетом остается развитие спроса на внутреннем рынке", - сказал представитель "РусАла". В структуре выручки "РусАла" доля России и СНГ выросла с 24% в I полугодии 2017 года до 29% в I полугодии 2018 и продолжает увеличиваться за счет действий компании по стимулированию потребления в России.

В неблагоприятных внешних условиях положительные финансовые итоги "РусАла" за I полугодие удалось обеспечить в первую очередь благодаря высоким показателям первого квартала, отмечает "РусАл".

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Теги: РусАл

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