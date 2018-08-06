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Рынок акций РФ открылся снижением РТС на 0,12% и ростом индекса МосБиржи на 0,07%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен большинства "голубых фишек" на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок; индекс МосБиржи слегка подрос за минуту торгов, а индекс РТС немного снизился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2299,7 пунктов (+0,07%), индекс РТС - 1143,68 пункта (-0,12%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,5%.

Выросли в цене бумаги "РусАла" (+2,5%), банка "Санкт-Петербург" (+1,8%), "Мечела" (+1,4%), GDR En+ (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%),"Газпром нефти" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), АФК "Система" (+0,2%), "Башнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "РусГидро" (+0,03%), "Интер РАО" (+0,02%), "ЛУКОЙЛа" (+0,02%).

Вместе с тем слегка снижаются в начале торгов акции "Татнефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Распадской" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,03%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,02%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики российских акций в начале торгов 6 августа связано прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также с возросшими санкционными рисками.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, группа американских сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Законопроект предложили сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин. Нормы, разработанные ими, предусматривают запрет на транзакции, связанные с суверенным долгом РФ, санкции за инвестиции в энергетические проекты, поддерживаемые Россией или структурами с участием российского государственного капитала, и запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. Как подчеркнул Грэм, речь идет о "самых болезненных" для России ограничительных мерах.

Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу в плюсе и увеличился по итогам недели, инвесторы оценивали противоречивые данные с рынка труда США и отчетность крупных компаний. Число рабочих мест в экономике США выросло в июле на 157 тыс. человек - самыми медленными темпами с апреля, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем рассчитывали на повышение количества рабочих мест на 193 тыс. Безработица в стране снизилась до 3,9% с 4% месяцем ранее, как и ожидалось. В мае показатель равнялся 3,8% и совпадал со значением, зафиксированным в апреле 2000 года, которое было минимальным с 1969 года. В июне безработица выросла впервые почти за год. Тем не менее, показатель роста рабочих мест за июнь был улучшен до 248 тыс. с 213 тыс. Пересмотр за май и июнь добавил 59 тыс. новых рабочих мест.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне увеличился до $46,3 млрд с пересмотренных $43,2 млрд в мае, свидетельствует отчет министерства торговли. Эксперты в среднем ожидали роста до $46,5 млрд с ранее объявленного майского уровня в $43,1 млрд. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до 55,7 пункта по сравнению с 59,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Это минимальный уровень с августа прошлого года. Экономисты ожидали менее значительного снижения показателя.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Китая. Юань сохраняет силу после того, как в прошлую пятницу китайский центробанк объявил о мерах поддержки нацвалюты. Индонезийский индикатор Jakarta Composite поднялся на 1,3%, несмотря на разрушительное землетрясение в районе индонезийских островов. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, при этом китайский Shanghai Composite опустился на 0,6%, а Shenzhen Composite - на 1,2%, обновив минимум с начала 2015 года. Японский индекс Nikkei 225 почти не изменился. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, как и индийский Sensex.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу объявил о повышении обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%. Новое требование вступило в силу в силу с 6 августа. Юань ранее в пятницу приближался к 7/$1, но после объявления НБК перешел к росту, в ходе торгов в понедельник он сначала уверенно дорожал, но затем немного замедлил подъем.

В свою очередь цены на нефть слабо увеличиваются в ходе торгов в понедельник после снижения в пятницу, инвесторы реагируют на данные о нефтедобывающих установках в США и слухи о сокращении добычи в Саудовской Аравии. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск увеличилась на 0,31% - до $73,44 за баррель. В пятницу контракты подешевели на 0,33% - до $73,21 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,37% - до $68,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 0,68% - до $68,49 за баррель.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы, до 859. Показатель снизился во второй раз за последние три недели. Между тем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что Саудовская Аравия, неформальный лидер ОПЕК, сократила добычу в июле до 10,3 млн баррелей в сутки с 10,49 млн б/с в июне, поскольку не смогла найти покупателей на дополнительные объемы нефти.

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Теги: РТС, МосБиржа
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