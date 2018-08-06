Huawei увеличила продажи смартфонов в I полугодии до 95 млн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Китайская компания Huawei отчиталась о росте продаж смартфонов в первом полугодии 2018 года на фоне активного расширения розничной сети.

Как говорится в пресс-релизе компании, в январе-июне было продано 95 млн смартфонов. Ранее Huawei сообщала, что за аналогичный период минувшего года продажи составили 73 млн, то есть годовой рост превысил 30%.

В частности, компания отмечает успех смартфонов серии P20 со встроенной функцией искусственного интеллекта при фотосъемке и аппаратов серии Mate 10; их мировые продажи в минувшем полугодии составили более 9 млн и 10 млн соответственно.

Помимо смартфонов, продажи часов Huawei Wearables увеличились на 147% по сравнению с предыдущим годом.

На минувшей неделе исследовательская компания IDC обнародовала предварительные показатели по мировому рынку смартфонов за второй квартал. По данным компании, Huawei поднялась на вторую строчку в списке крупнейших производителей смартфонов в мире по показателю продаж, увеличив его на 40,9%. Благодаря этому ее доля мирового рынка составила 15,8% против 12,1% у Apple.

Также Huawei заявила о намерении открыть еще 10 тыс. фирменных магазинов и 700 многофункциональных центров до конца 2018 года. В данный момент в мире работают более 53 тыс. магазинов и 3,5 тыс. центров.