Экономика

Апелляция отказала в возврате НДС "Газпрому" при покупке оборудования в США

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд на заседании в понедельник оставил в силе решение первой инстанции по иску ПАО "Газпром" к межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2, которая отказалась возмещать ему 25 млн рублей НДС при покупке импортного оборудования через цепочку связанных посредников.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в решении 9-го апелляционного арбитражного суда от 6 августа. Ранее, 31 марта позицию налоговиков поддержал Арбитражный суд Москвы.

Речь идет о поставке в 2012 году комплекса подземного оборудования подразделением американской фирмы Weatherford - Weus Holding Inc. - за 356 млн рублей. При этом при ввозе оборудование было оценено "по ГТД (грузовая таможенная декларация - ИФ) в 120 раз меньше", говорится в материалах суда. Налоговики провели экспертизу и оценили его в 59 млн рублей. Weatherford и российские производители не стали сотрудничать с налоговиками, и оценка была проведена исходя из цен на идентичное оборудование у американской компании-производителя. Представленный "Газпромом" отчет об оценке НАО "Евроэксперт" судом воспринят "критически", в том числе потому, что использует данные Weatherford и других лиц, которые ранее налоговикам не предоставили информацию со ссылкой на ее отсутствие.

Физически оборудование от американского производителя иностранными водителями было доставлено на склад ООО "ГазИнтерАвто", а потом последовало к ООО "Газпром добыча Надым". Однако юридически импортером товара выступило ООО "Сфера" (ее инспекция уверенно определяет как "фирму-однодневку"), затем товар перешел к ООО "Интехно", потом к ООО "ГазИнтерАвто" и, наконец, к ООО "Газтехника", которое направило ее газовикам. "Газтехника" добавляла к цене поставок наценку 1-3%, пишет суд со ссылкой на показания гендиректора снабженческой фирмы Максима Онищенко. Все четыре перечисленные компании на настоящее время являются недействующими, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Денежные средства от группы "Газпром" (в основном это ООО "Газпром комплектация" и ООО "Газпром центрремонт") шли ООО "Газтехника", "в этот же день и в том же размере переводятся на счета компании ООО "ГазИнтерАвто" (2-е звено) и ООО "Интехно" (3-е звено); в дальнейшем денежные средства со счетов ООО "Интехно" переводятся на счета "фирм-однодневок" - ООО "Эксин", ООО "Электроконнект", ООО "Оптима люкс", ООО "Промтехноконструкция", ООО "Телль" и другие", говорится в решении суда. Суд также заявляет, что затем денежные средства "выводились через "фирмы-однодневки" из оборота, с переводом в оффшорные юрисдикции или снятием наличными".

Налоговики признали всех российских участников цепочки поставок ("Газтехника", "ГазИнтерАвто", "Интехно", "Сфера") подконтрольными "Газпрому". Они получали доход в основном от "Газпрома". Учредитель "Интехно" А.Богачев до 2007 года работал в "Газпром комплектации". Директор "ГазИнтерАвто" Дамир Ситдиков женат на И.Ситдиковой, которая в 2012-2013 гг. работала в "Газпром комплектации", говорится в решении суда. Ситдиков также является президентом "Ассоциации предприятий нефтегазопромыслового и бурового оборудования", которая, наряду с "Газпромом" входит в "Российское газовое общество". Суд первой инстанции сделал вывод, что эти компании "не осуществляли реальную поставку оборудования, поскольку не обладали трудовыми и материальными ресурсами, транспортными средствами для выполнения обязательств; платили налоги в минимальном размере; отсутствовали платежи, обычные для ведения хозяйственной деятельности; получали доход в основном от заявителя".

"Судом установлено, что ПАО "Газпром" при взаимоотношениях с поставщиком оборудования ООО "Газтехника" была получена необоснованная налоговая выгода, выраженная в фиктивной покупке товара у "фирмы-однодневки" по заведомо и умышленно завышенным ценам по сравнению с ценой у завода-производителя, от которого товар фактически доставлялся до ООО "Газпром добыча Надым", при условии аффилированности и взаимозависимости всех участников сделки", - резюмирует суд.

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Теги: Газпром, ФНС
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