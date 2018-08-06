Первая за 8 лет партия российской пшеницы прибыла в Бразилию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Первая партия российской пшеницы после 8-летнего перерыва в поставках прибыла в Бразилию, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на компанию-экспортера.

"Согласно поступившей в Россельхознадзор информации компании-экспортера, партия российской пшеницы прошла все необходимые лабораторные исследования на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Бразилии и была допущена к ввозу без каких-либо ограничений с бразильской стороны", - говорится в сообщении.

Объем партии составляет 26,2 тыс. тонн. Она была отгружена из Калининградской области в июле. По данным Bloomberg, три мукомольных предприятия Бразилии закупили пшеницу у агрохолдинга "Содружество".

Бразилия ежегодно закупает около 7 млн тонн пшеницы, в основном у Аргентины. Закупки в странах, не входящих в торгово-экономический союз МЕРКОСУР, облагаются пошлинами по ставке 10%. Членами блока являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ассоциированное членство имеют также Боливия и Чили.

В декабре 2017 года власти Бразилии отменили ограничения на импорт российской пшеницы, а весной текущего года смягчили требования к ней.

Как сообщал Россельхознадзор, после целенаправленной работы с секретариатом по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии удалось добиться смягчения карантинных фитосанитарных требований при поставках пшеницы из РФ. Речь идет о семенах карантинных для Бразилии сорных растений, которые встречаются в партиях российской пшеницы.

Бразилия в прошлом году снизила урожай пшеницы до 4,3 млн тонн с 6,7 млн тонн годом ранее, что увеличило потребности в импортном зерне в текущем году.