Евтушенков не исключил продажи "Системой" контроля в "Детском мире"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - АФК "Система" готова продать контрольный пакет в "Детском мире". В случае продажи ритейлера детских товаров корпорация не планирует сохранять за собой миноритарный пакет, сообщил журналистам основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков.

"Если будем продавать, то миноритарную долю не будем оставлять", - сказал Евтушенков.

АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира".

В конце июля АФК "Система" высвободила из залога у Газпромбанка контрольный пакет "Детского мира", рефинансировав заем за счет 5 млрд рублей собственных средств и еще 15 млрд рублей, привлеченных у банка "Открытие".

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC, интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

В феврале прошлого года ритейлер провел IPO на Московской бирже. АФК "Система" осталась контролирующим акционером, снизив долю с 72,6% до 52,1% после IPO. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) владеет 14,03% акций "Детского мира", на долю остальных акционеров, владеющих менее 5% акций, приходится 33,87%.