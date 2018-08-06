Продажи полупроводников в мире во II квартале достигли рекорда

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников во втором квартале 2018 года подскочили на 20,5% относительно аналогичного периода прошлого года и достигли рекордных $117,9 млрд, сообщили в Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

По сравнению с первым кварталом этого года показатель вырос на 6%.

В первом полугодии прирост составил 20,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года. В июне реализация чипов увеличилась на 20,5% в годовом выражении - до $33,31 млрд, что также является историческим максимумом. Относительно мая рост составил 1,5%.

"В середине 2018 года глобальная полупроводниковая отрасль продолжает показывать впечатляющие итоги продаж, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Темпы роста мировых продаж превышают 20% пятнадцать месяцев подряд".

Реализация микропроцессоров в июне в регионе Северная и Южная Америка взлетела на 26,7% в годовом выражении, в Европе - на 15,9%, в Японии - на 14%, в Китае - на 30,7% и в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 8,6%.

Продажи относительно мая текущего года в Северной и Южной Америке увеличились на 1,2%, в Японии - на 1,3%, в КНР - на 3,2%, в АТР - на 0,5%, сообщила SIA. Между тем в Европе показатель сократился на 0,8%.