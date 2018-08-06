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Рубль подешевел к доллару и евро в ожидании новостей об антироссийских санкциях

Есть обновление от 20:02

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании разрешения ситуации относительно новых антироссийских санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 63,65 руб. в 19:00, что на 31,05 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,59 руб., подорожав на 36,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 33,62 копейки - до 68,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в ожидании развития санкционной темы после визита в Москву американского сенатора Рэнда Пола, который выступает за взаимное снятие санкций с парламентариев России и сенаторов США для возобновления обменов визитами.

"Я не могу принимать все решения, я не могу принимать решения по санкциям (в отношении российских парламентариев, включенных в "черный список"), но я говорил с президентом, и я думаю, что он принимает то, что мы должны как минимум попытаться снять санкции в отношении законодателей двух стран и вновь запустить обмены", - сказал Пол. "Я думаю, что первый шаг, который я могу сделать, это попытаться убедить свою сторону в необходимости свободного передвижения (парламентариев) туда и обратно", - добавил он.

Цены на нефть ускорили рост в понедельник на фоне сигналов сокращения добычи Саудовской Аравией, что усилило опасения относительно дефицита сырья на рынке. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени выросла на 1,11% - до $74,02 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,66% - до $69,63 за баррель.

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,3% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 1,41%, 1,53% и 1,53% соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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