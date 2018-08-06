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Экономика

Индекс МосБиржи закрылся ростом вблизи 2300п, индекс РТС снизился на закрытии торгов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рублевый индекс МосБиржи смог к концу торгов понедельника выйти в небольшой плюс вблизи отметки 2300 пунктов, индекс РТС остался к концу торгов в умеренном минусе на фоне возросших санкционных рисков и нестабильной ситуации на мировых фондовых площадках.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2299,88 пункта (+0,08%), индекс РТС - 1138,57 пунктов (-0,57%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,2%.

В частности, выросли в цене акции "Мечела" (+2,4%), "Роснефти" (+2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,5%), АФК "Система" (+1,2%), АК "АЛРОСА" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +1,6% "префы"), "Магнита" (+0,6%), "Распадской" (+0,6%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Башнефти" (+0,1%).

Акции "Роснефти" оказались в лидерах роста благодаря новостям о том, что совет директоров компании 4 августа одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций компании в максимальном объеме до $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

Вместе с тем снизились в цене акции "Аэрофлота" (-3,2%), ВТБ (-1,1%), "Яндекса" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -1,2% "префы"), "Мосбиржи" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в понедельник составил 29,08 млрд рублей (из них 10,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рублевый индекс МосБиржи в ходе торгов 6 августа несколько раз менял направление своего движения, уходя то в небольшой минус, то в небольшой плюс, и в итоге закрылся ростом чуть менее 0,1%. При этом индекс РТС практически весь день провел на отрицательной территории, теряя по ходу торгов от 0,4% до 1%. Нестабильная ситуация на российском рынке акций является следствием таких факторов, как более чем полпроцентное обесценение рубля по отношению к доллару, а также неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, на фоне торгового противостояния США и Китая, считают аналитики. Кроме того, сдерживают активность покупателей и возросшие санкционные риски после того, как группа американских сенаторов на прошлой неделе предложила новый законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России.

Зарубежные рынки

Американские фондовые индексы изменяются незначительно и разнонаправленно в начале торгов в понедельник: трейдеры следят за развитием конфликта между Китаем и США в торговой сфере, а также оценивают корпоративные новости. В минувшую пятницу Пекин сообщил, что подготовил список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых он может ввести пошлины в ответ на планируемые администрацией Дональда Трампа торговые ограничения. В минувшие выходные власти США и Пекина обменялись комментариями по поводу ситуации в торговой сфере. Трамп на своей странице в твиттере написал, что "пошлины отлично работают" и что "чтобы избежать пошлин, пусть другие страны производят свою продукцию на территории Штатов". В свою очередь власти Китая в официальных СМИ дали понять, что не отступятся от своего курса, даже если это приведет к негативным последствиям для экономики. В китайской газете Global Times была опубликована статья, где говорится о готовности страны к "длительной торговой войне" с Вашингтоном.

На европейских фондовых площадках также отсутствует ярко выраженная динамика, изменения индексов находятся в диапазоне "плюс-минус" 0,2%.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах сокращения добычи Саудовской Аравией. По данным агентства Bloomberg, Саудовская Аравия сократила добычу нефти в июле до 10,3 млн баррелей в сутки с 10,49 млн б/с в июне. Поддержку рынку также оказывают геополитические риски, связанные с ситуацией в Иране. Участники рынка ожидают, что восстановление американских санкций против этой страны начнет сказываться на объемах экспорта нефти Ираном в ближайшие месяцы.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени поднялась на 1,28% - до $74,15 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,9% - до $69,79 за баррель.

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Теги: рынок акций

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