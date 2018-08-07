Экс-вице-президент ГПБ и Дмитрий Мазуров вошли в руководство "Нового потока" вместо "Арети" Игоря Макарова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU -Дмитрий Мазуров (владелец группы компаний New Stream), занимавший ранее должность президента New Stream Group, избран председателем совета директоров АО "Новый поток" - управляющей компании группы, сообщила компания.

Президентом АО "Новый поток" назначен Андрей Зокин, в 2007-2017 годах занимавший должность вице-президента Газпромбанка. Он также вошел в совет директоров компании.

В конце декабря 2017 года компании сообщали, что международная группа компаний "Арети", созданная бизнесменом Игорем Макаровым (ранее "Итера"), закрыла сделку по покупке 50% холдинговой компаний "Новый поток" у Мазурова, у которого остались другие 50%. В результате Макаров занял пост председателя совета директоров "Нового потока", а Мазуров стал ее президентом. Кроме того, представители "Арети" вошли в руководство Антипинского НПЗ, одного из основных активов "Нового потока".

Как сообщил источник "Интерфакса", близкий к одной из сторон, "Арети" И.Макаров должен был заплатить живыми деньгами $200 млн, необходимые для выкупа долей у других совладельцев Антипинского НПЗ, плюс "Арети" обязалась инвестировать в развитие компании, чего не сделала, и в июне с ней было расторгнуто акционерное соглашение и корпоративный договор, в результате чего компания лишилась прав по управлению "Новым потоком".

В результате, говорит источник, в ходе годового собрания акционеров компании Vikay, где по 50% принадлежит Мазурову и "Арети", а у Сбербанка, основного кредитора, "золотая акция", было принято решение сменить советы директоров "Нового потока", а также Антипинского НПЗ. "Кадровые изменения в руководстве ГК "Новый поток" были одобрены стратегическим партнером группы - ПАО "Сбербанк России", - говорится в сообщении "Нового потока".

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что Макаров ищет покупателей на свою долю New Stream, называя одним из потенциальных совладельцев А.Зокина.

"Можно предположить, что Зокин выступит новым совладельцем группы "Новый поток"", - говорит источник "Интерфакса".

По итогам собрания представители "Арети" также исключены из совета директоров "Нового потока" и Антипинского НПЗ, в совет директоров последнего вошел представитель Сбербанка.

У "Арети" пока не удалось получить комментарий.

Ранее в совет директоров "Нового потока" входили 11 человек - Макаров в качестве председателя совета и еще пять его представителей и пять представителей от Мазурова. Теперь в совет директоров "Нового потока" входят: Мазуров (председатель), Зокин и три представителя "Нового потока" - старший вице-президент по коммерческой деятельности Михаил Берещанский, старший вице-президент по обеспечению деятельности Юрий Навражный и член совета директоров Александр Горбачев.

В совет директоров "Антипинского НПЗ" ранее входили два представителя "Арети" - Тимофей Хряпов и Александр Креков, а также Николай Егоров (соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", владеет 20% Антипинского НПЗ), генеральный директор НПЗ Геннадий Лисовиченко и Владимир Калашников (партнер Мазурова, осуществляет взаимодействие с органами власти согласно информации на сайте).

Ранее Мазуров говорил, что с 2008 года у Калашникова есть опцион на покупку 25% акций Антипинского НПЗ, который тот получил в обмен на займы, предоставленные при создании завода. Однако, по словам источника, при заключении сделки с "Арети" все опционы были расторгнуты.

В новый состав совета "Антипинского НПЗ" вошли Мазуров, Зокин, управляющий директор отдела по работе с международными клиентами департамента инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB Алексей Гренков, Егоров и член совета директоров НПЗ Алексей Щуровский. По словам источника "Интерфакса", Щуровский является партнером Калашникова.

Зокин, 1981 года рождения, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", владеет 34,96% сахалинской рыбопромышленной компании ООО "Тунайча и 100% ООО "Пятиречье" (Сахалин, морское рыболовство), также он с 2014 года входит в совет директоров "ВСМПО-Ависма" , председателем совета которого является глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В конце 2017 года Зокин был признан независимым директоров "ВСМПО-Ависма". С 2004 года Зокин был старшим портфельным управляющим ООО "УК "Альфа-Капитал", в 2006 году возглавил дирекцию портфельных инвестиций департамента доверительного управления "Газпромбанка". С 2007 по 2017 годы был вице-президентом Газпромбанка.

Основной актив "Нового потока" - Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн нефти, где Дмитрий Мазуров и Николай Егоров владеют 80% и 20% соответственно. В группу входят также Марийский НПЗ, нефтяной терминал "Коммандит Сервис" в Мурманской области и лицензии на добычу в Оренбургской области.

В сфере ответственности Зокина будут находиться операционное управление компанией и повышение эффективности работы действующих предприятий, входящих в ГК "Новый поток", сообщила компания.

"Приход Зокина в New Stream Group способствует решению амбициозных задач, стоящих перед компанией. Уверен, что значительный опыт и высокий профессионализм Зокина помогут укрепить позиции группы как на отечественном, так и зарубежном рынках", - приводятся в сообщении слова Мазурова.