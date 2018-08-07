Акции "Роснефти" обновили исторический максимум на сильном отчете по МСФО

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Акции "Роснефти" утром во вторник обновили исторический максимум, зафиксированный в январе 2017 года, после выхода сильного отчета за II квартал и полугодие по МСФО.

На Московской бирже акции "Роснефти" к 10:13 поднимались до 426 рублей за штуку (+1,6%), после чего скорректировались в район 423,6 рубля (+1%); объем торгов превысил 323 млн рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован 3 января 2017 года - 425,7 рубля.

Согласно вышедшему во вторник отчету, чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во II квартале выросла до 228 млрд руб., а за полугодие - увеличилась в четыре раза, до 309 млрд руб., что превысило прогнозы. Полугодовая прибыль "Роснефти" позволяет ожидать дивиденды за I полугодие порядка 14,6 руб. на акцию.

Капитализация "Роснефти" достигла 4,491 трлн рублей и вышла на второе место после Сбербанка (4,635 трлн рублей).