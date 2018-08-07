Экономика

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 8 августа, составляет 63,5425 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,07%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 8 августа, составляет 73,5632 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,21%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
Экономика
Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС
За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава МинпромторгаПодробнее
 В ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
Европа будет делать все от нее зависящее, чтобы Иран соблюдал сделку по атому, заявила Федерика МогериниПодробнее
 Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В правительстве хотят уберечь ресурсоснабжающие организации от возникновения выпадающих доходовПодробнее
 Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкцииЭрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции
Это может коснуться министра юстиции и министра внутренних дел СШАПодробнее
Путин подписал закон о повышении НДСПутин подписал закон о повышении НДС
Авторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджетаПодробнее
 Китай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США
Так Пекин ответил на планы Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары с ранее планировавшихся 10% до 25%Подробнее
 Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США
КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрдПодробнее
 Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн
Apple, соревнуясь с Amazon, стала первой американской компанией, кому удалось достичь такой рыночной стоимостиПодробнее
 ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 августа6 фото
06 августа
Фотохроника 6 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев предупредил о потенциальном конфликте в случае принятия Грузии в НАТОЭкономикаШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСЭкономикаЕС обещал поощрять компании, ведущие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ миреКиев прокомментировал сообщения СМИ о пребывании Порошенко в ИспанииВ миреСвидетель по делу Манафорта признал, что вместе с ним занимался преступной деятельностьюВ миреВерховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Скончался нарисовавший героев "Простоквашино" мультипликатор Аркадий Шер

"Трансконтейнер" отозвал иск к ФАС после согласования покупки Global Ports

Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство об аресте экс-главы НПО им. Лавочкина

Почта банк увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие в семь раз

Трамп предложил бизнесу выбирать между США и Ираном

Арест активов и банковских счетов компаний по делу Магомедовых продлен до ноября

Следователя управления СКР по Москве и адвоката обвинили в вымогательстве взятки

Турция собралась создать собственное космическое агентство

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 августа

В полиции Астрахани прокомментировали жесткое задержание 16-летней девушки

Голодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan ID

Голодец не исключила продления срока безвизового въезда в РФ для владельцев Fan IDПравительство рассматривает возможность продлить этот период до Универсиады в Красноярске - то есть до марта 2019 года Подробнее

Телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров 30 млн рублей, задержали в трех регионах РФ

Российские синхронистки Колесниченко и Субботина выиграли золото на чемпионате Европы

Защита Макарова отказалась от требований арестовать замначальника ярославской колонии

Бушующие в Калифорнии пожары признали крупнейшими в истории штата

Обвиняемых в убийстве Вороненкова будут судить в Киеве присяжные

Губернатор Иркутской области получил приглашение на юбилей КНДР

МИД РФ призвал Тбилиси, Сухум и Цхинвал договориться о неприменении силы

Лесные пожары в Португалии приблизились к популярному курорту Алгарве

В Москве простились с погибшим в ЦАР оператором Радченко

"Энергия" перешла к новому этапу разработки интерфейса управления корабля "Федерация"

Ангела с колонны на Дворцовой площади Петербурга помоют детским мылом

В УФСИН по Курганской области сообщили о сбежавшем заключенном

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru