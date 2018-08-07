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Продажу зерна из госфонда на экспорт собрались увеличить

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство России может увеличить объем зерна из госфонда, предназначенного на экспорт.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза, ведомство готовит проект распоряжения правительства, которое предусматривает "дополнительные объемы реализации зерна". О каких объемах идет речь, ведомство пока не раскрывает.

В конце декабря 2017 года правительство приняло распоряжение о реализации на экспорт пшеницы и ячменя из запасов интервенционного фонда в объеме до 500 тыс. тонн.

Торги начались 20 июня 2018 года на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Состоялось 20 сессий. По данным НТБ, за это время продано 351,6 тыс. тонн зерна на 2 млрд 899,8 млн рублей.

Но, как сообщает Минсельхоз, часть контрактов была расторгнута, а объем продаж составил 336 тыс. тонн на 2 млрд 739 млн рублей.

Следующие торги назначены на 8 августа.

По данным Минсельхоза, на 25 июня 2018 года запасы государственного интервенционного фонда зерна составляли 3,95 млн тонн на сумму 36,4 млрд рублей. В том числе более половины хранящегося зерна - 2,1 млн тонн - находится в регионах Сибири и Урала.

В целом зерно хранится в 35 регионах на 203 элеваторах.

АО "Национальная товарная биржа" с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ. НТБ также проводит организованные торги поставочными форвардными и своп договорами на зерно и сахар на базе технологической платформы ТКС "Урожай".

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Теги: Зерно

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