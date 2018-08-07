Высокий суд Лондона снял арест с активов Ананьевых на $15,6 млн и €11 млн

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона снял арест с активов Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые были заморожены по иску инвесторов в кредитные ноты банка на сумму $15,6 млн и 11 млн евро, сообщило во вторник агентство Myddleton Communications, представляющее интересы инвесторов.

В сообщении говорится, что арест был снят в связи с тем, что братья Ананьевы представили денежный эквивалент на сумму "замороженных" активов в фонд суда. Однако представители инвесторов сообщают, что могут потребовать новой заморозки активов Ананьевых, поскольку к иску могут присоединиться новые инвесторы. Арест активов, в частности, препятствовал продаже банка "Возрождение", контролируемого Ананьевыми.

Ранее представители инвесторов уже уточняли, что речь идет о вложениях в бумаги, выпущенные Peters International (Cayman) Limited. Гарантом по бумагам выступала Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V. Эти гаранты контролировались братьями Ананьевыми, утверждают истцы.

Peters International Cayman, в частности, является заемщиком по выпуску кредитных нот на 30 млн евро с погашением в июле 2020 года (ставка 5,25%). Гарантами по этому выпуску являются Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V.

Также компания эмитировала два транша долговых бумаг с погашением в апреле 2019 года - на 30 млн евро и $100 млн (ставка купона 5,15% и 5,75% соответственно), бумаги на 70 млн евро с погашением в феврале 2019 года и бумаги с погашением в феврале 2022 года на $88 млн. Кроме того, структура является эмитентом нот с плавающей ставкой купона и погашением в декабре 2022 года на 4,5 млрд рублей.

Промсвязьбанк санируется Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) с 15 декабря 2017 года. Также братья Ананьевы контролировали банк "Возрождение", однако потом представитель Алексея Ананьева сообщила, что он уже не имеет доли в капитале кредитной организации, контроль остался у Дмитрия Ананьева. Согласно официально раскрытой структуре собственности, владельцами банка являются ряд кипрских компаний.