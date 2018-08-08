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Рынок акций открылся снижением индексов "МосБиржи" и РТС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду коррекционным снижением цен blue chips на фоне приостановки общемирового подъема, индексы "МосБиржи" и РТС за минуту торгов просели на 0,3%, при этом упали на 3% бумаги АФК "Система" на сообщениях о возможных санкциях США против главы АФК Владимира Евтушенкова.

К 10:01 индекс "МосБиржи" составил 2306,18 пунктов (-0,3%), индекс РТС - 1143,57 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 63,49 руб./$1 (без изменений).

Подешевели акции АФК "Система" (-3%), Сбербанка (-1,4% и -0,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), "Распадской" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы").

Американский конгрессмен Илеана Рос-Лехтинен опубликовала в твиттере ответ Госдепартамента, в котором сообщается, что тот изучает возможность введения санкций против основного акционера и председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Введение санкций рассматривается в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Рос-Лехтинен еще в мае направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму.

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,3% и +0,8% "префы"), "Россетей" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Индексы в США накануне выросли вслед за рынками акций Азии и Европы, инвесторы переключили внимание с противостояния США и Китая в сфере внешней торговли на позитивный сезон корпоративной отчетности.

Тем временем в Азии в среду динамика индексов смешанная (Япония подросла всего на 0,02%, Китай просел на 1,6%), поскольку позитивные корпоративные новости компенсируют рост напряженности во внешнеторговой сфере; слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) и забуксовала в росте нефть.

Как стало известно в среду, профицит торгового баланса КНР снизился в июле 2018 года до $28,05 млрд в долларовом выражении по сравнению с $41,46 млрд в июне. В юанях профицит упал с 260,89 млрд юаней до 176,96 млрд юаней. Консенсус-прогноз экспертов составлял $38,92 млрд для первого показателя и 227,1 млрд юаней для второго.

Китай увеличил экспорт в долларовом выражении в июле 2018 года на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт - на 27,3%. Темпы роста как экспорта, так и импорта ускорились по сравнению с июньскими показателями в 11,2% и 14,1%.

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Теги: МосБиржа, РТС
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