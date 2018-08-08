Тульский патронный завод в I полугодии увеличил чистую прибыль в 5,4 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - АО "Тульский патронный завод" (ТПЗ) в январе-июне 2018 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 5,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 41,28 млн рублей, говорится в отчете АО.

При этом выручка и себестоимость снизились в 1,8 раза, а валовая прибыль упала вдвое.

Рост чистой прибыли в первую очередь связан с увеличением суммы по статье "Прочие доходы" с 38,48 млн рублей до 180,23 млн рублей.

Согласно пояснительной записке к отчетности АО, основным видом деятельности предприятия является производство и реализация боеприпасов (пистолетных, винтовочных и холостых патронов, а также латунных гильз для снаряжения патронов к гладкоствольному оружию).

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с 415 млн рублей на начало текущего года до 456,4 млн рублей на конец первого полугодия, дебиторская - с 2,39 млрд рублей до 2,6 млрд рублей.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Игорь Ротенберг (старший сын Аркадия Ротенберга, владельца "Стройгазмонтажа" и ряда других активов), который стал акционером АО "Тульский патронный завод" в январе 2017 года, сократил долю в уставном капитале предприятия с 47,04% до 20,23% акций. В свою очередь ранее не владевшие акциями Тульского патронного завода ООО "ДФА Капитал" (Москва) и ООО "ВК Холдингс" (Москва) приобрели по 13,4062%.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ДФА Капитал" зарегистрировано 22 марта 2015 года. Компанию возглавляет Дмитрий Афанасенко, он же является генеральным директором ООО "Стройпроектхолдинг". Бенефициар этой компании - Аркадий Ротенберг.

ООО "ВК Холдингс" зарегистрировано 15 марта 2018 года. Руководителем и бенефициаром компании является ее генеральный директор Владимир Кокорин.

Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%.