Главные новости
В РоссииЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямВ мире"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против РоссииВ РоссииИванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году
Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 9 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 августа, составляет 63,5950 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,08%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 августа, составляет 73,8211 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,35%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
Экономика
Штраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗСШтраф за недолив топлива составит 1% от годовой выручки АЗС
За повторное нарушение хотят штрафовать на 3% выручки, сообщил детали законопроекта глава МинпромторгаПодробнее
 В ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям СШАВ ЕС обещали поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США
Европа будет делать все от нее зависящее, чтобы Иран соблюдал сделку по атому, заявила Федерика МогериниПодробнее
 Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХМинэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
В правительстве хотят уберечь ресурсоснабжающие организации от возникновения выпадающих доходовПодробнее
 Эрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкцииЭрдоган пригрозил заморозить активы американских министров в Турции в ответ на санкции
Это может коснуться министра юстиции и министра внутренних дел СШАПодробнее
Путин подписал закон о повышении НДСПутин подписал закон о повышении НДС
Авторы закона надеются увеличить доходы государственного бюджетаПодробнее
 Китай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из СШАКитай собрался ввести 25%-ные пошлины на СПГ из США
Так Пекин ответил на планы Вашингтона увеличить пошлины на китайские товары с ранее планировавшихся 10% до 25%Подробнее
 Китай обнародовал план ответа на торговые угрозы СШАКитай обнародовал план ответа на торговые угрозы США
КНР введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрдПодробнее
 Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлнКапитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн
Apple, соревнуясь с Amazon, стала первой американской компанией, кому удалось достичь такой рыночной стоимостиПодробнее
 ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 августа7 фото
07 августа
Фотохроника 7 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямВ мире"Ъ" узнал подробности проекта санкций США против РоссииВ РоссииИванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 годуВ миреВ Хельсинки Путин предложил Трампу программу сокращения вооруженийВ миреМаск собрался выкупить TeslaВ миреИспанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с истребителем

Курс доллара на Московской бирже превысил 64 руб. впервые с 19 июня

В Самаре задержан за взятку начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков

ФСБ задержала 35 человек по делу о хищении грузов на железнодорожной станции Ржева

Тульский патронный завод в I полугодии увеличил чистую прибыль в 5,4 раза

СКР возбудил дело из-за крушения Ми-2 на Кубани

В Екатеринбурге суд вынес приговор банде грабителей банков

Профицит торгового баланса Китая упал в июле сильнее прогнозов

ЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиям

ЦИК признал законными вопросы, предложенные тремя группами для референдума по пенсиямПраво на проведение референдума получит та инициативная группа, которая первой завершит необходимую подготовку Подробнее

В Белоруссии задержали новых журналистов по "делу "БелТА"

В ФАС рассказали о выгоде предустановки российского софта на смартфоны

В Подмосковье нашли клад XVII века с монетами времен Ивана Грозного

Кубышку с 6 рублями 23 копейками спрятали незадолго до начала Смутного времени Подробнее

Умер советский журналист Михаил Лещинский

Абхазия посчитала, что Грузия не сделала выводов из конфликта 2008 года

BMW отзовет 324 тысячи дизельных автомобилей в Европе

Российское авторское общество взыскало 247 млн рублей со своего бывшего руководителя

Доходный дом с египетскими масками в центре Москвы признан памятником архитектуры

"Репортеры без границ" сочли задержание белорусских журналистов за попытку запугивания

Подозреваемому в убийстве и расчленении женщины на Кубани понадобилась госпитализация

Адвокаты обжаловали приговор "богу Кузе"

Стадион "Динамо" откроют в Москве до конца 2018 года

"Мегафон" перешел под контроль нового холдинга Усманова и партнеров

До аэропорта "Внуково" от "Китай-города" пустят ночной автобус Н11

ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru