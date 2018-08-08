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Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с 11 апреля

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил отметку 65 руб. впервые с 11 апреля на фоне публикаций в СМИ относительно новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 65,005 руб. в 15:48, что на 1,515 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Если доллар достигнет отметки 65,06 руб., то это будет уже максимум с 30 ноября 2016 года. Евро к этому моменту стоил 75,225 руб., подорожав на 1,575 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,54 рубля - до 69,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро в ходе торгов среды на фоне публикаций на тему новых антироссийских санкций со стороны США, а также возобновившегося снижения нефтяных цен.

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала подробности законопроекта о расширении санкций к России, внесенного в Конгресс США сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом. В частности, в нем речь идет о запрете на операции и замораживании активов в США российских государственных банков, в том числе Сбербанка , ВТБ и ВЭБа, что является потенциально сильным ударом по международному бизнесу российских банков. Текст также содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.

Кроме того, в законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России, "государством, спонсирующим терроризм", что может поставить Россию на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций. В частности, в отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа, а это действительно серьезный удар по российской экономике.

В свою очередь нефть эталонных марок опускается в цене в среду из-за заявлений властей США о намерении ввести новые пошлины на поставки товаров из Китая. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 по московскому времени уменьшилась на 0,84% - до $74,02 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,45% - до $68,17 за баррель.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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