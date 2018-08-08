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Цены на нефть усилили падение на новостях из Китая и США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко усилили снижение в среду на фоне очередных сигналов усиления торговой войны США и Китая.

Кроме того, данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране указали на менее значительное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 по московскому времени снизилась на $1,85 (2,48%) - до $72,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,84 (2,66%) - до $67,33 за баррель.

Министерство финансов КНР сообщило в среду, что с 23 августа введет 25%-ную пошлину для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд в ответ на аналогичные действия США.

Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на $16 млрд. Таким образом, общий объем поставляемых из КНР в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет $50 млрд.

Тем временем, запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 1,35 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей.

Запасы бензина в США выросли впервые с июня - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 590 тыс. баррелей, минимальными темпами с мая. Снижение запасов нефти в Кушинге продолжается 12 недель подряд.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,8 млн б/с.

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