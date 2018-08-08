В ООН оценили ущерб для производства от конфликта в Сирии почти в $400 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Эксперты оценили понесенный производством ущерб, связанный с длящимся уже семь лет конфликтом в Сирии, в $388 млрд, сообщается в среду на сайте экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН.

Оценка не учитывает ущерб от человеческих смертей и потери квалифицированных работников из-за переезда, связанного с конфликтом.

В ливанском Бейруте 7 и 8 августа прошла встреча 50 экспертов из Сирии и других стран в рамках ЭСКЗА ООН. Участники встречи обсуждали меру по восстановлению Сирии после того, как в стране будет достигнуто политическое урегулирование, отмечает комиссия.

Участники встречи также обсудили доклад под названием "Сирия, семь лет войны", в котором оценивается социально-экономическое влияние конфликта. Этот доклад будет опубликован в сентябре.