Инфляция в Китае в июле ускорилась до рекордного показателя с марта

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Темпы потребительской инфляции в Китае в июле 2018 года усилились до рекордного показателя с марта.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились в прошлом месяце на 2,1% в годовом выражении после роста на 1,9% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) Китая.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали июньскую инфляцию в КНР на уровне 2%.

Рост индекса CPI в помесячном выражении составил 0,3%, в июне его значение уменьшилось на 0,1%.

Рост стоимости продуктов питания в прошлом месяце ускорился до 0,5% по сравнению с 0,3% в июне. Непродовольственные товары подорожали на 2,4% в годовом выражении после подъема цен на 2,2% в предыдущем месяце.

Индикатор без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей остался в июле на уровне 1,9% относительно того же месяца годом ранее.

Власти КНР нацелены на поддержание потребительской инфляции чуть ниже уровня в 3% в 2018 году. Частные экономисты ожидают замедления роста цен до 3,2% с 6,3% в 2017 году.

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае замедлился с 4,7% в годовом выражении в июне до 4,6% в июле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.