Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 августа выросли

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2036,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1735,8 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 8 августа составлял 1453,5 млрд рублей по России и 1179,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 9 августа составили 2697,7 млрд рублей по России против 3358,8 млрд рублей днем ранее.