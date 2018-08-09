Эксперты сообщили о снижении площадей под рожью в РФ до исторического минимума

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Площади под рожью в России в этом году доведены до исторического минимума, отмечают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщили "Интерфаксу" в ИКАР, снижение площадей под рожью наблюдается в течение многих лет. Максимальными они были в 1990 году - почти 8 млн га. За десять лет - до 2000 года они снизились до 3,5 млн га. В 2005 году площадь составила 2,3 млн га. Через пять лет она сократилась до 1,8 млн га.

В 2018 году площадь посевов обновила исторический минимум и составила всего 990 тысяч га.

Соответственно падали и урожаи этой зерновой культуры. По данным Росстата, максимальный сбор ржи за последние пять лет пришелся на 2013 год, когда было собрано 3,36 млн тонн этого зерна. В 2017 году урожай снизился до 2,5 млн тонн.

Как пояснили в ИКАР, причины падения связаны с уменьшением использования ржи в производстве комбикормов, а также на мукомольные цели.

Эксперты не исключают, что сокращение площадей может привести к росту цен на рожь, особенно на качественное зерно мукомольных кондиций. По данным компании "ПроЗерно", рост цен на продовольственную рожь на минувшей неделе был отмечен в Поволжье. Тонна ржи там подорожала на 50 рублей, до 6 050 рублей. В других регионах ценовая ситуация оставалась спокойной.