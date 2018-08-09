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Mazda, Subary и Yamaha нарушали правила тестов на выхлопы и расход топлива

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Японские производители автомобилей Mazda Motor и Suzuki Motor, а также производитель мотоциклов Yamaha Motor допускали нарушения при проведении тестов на расход топлива и выбросы вредных веществ, сообщает фондовый индекс Nikkei со ссылкой на министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии.

Как показало расследование, инициированное после появления информации об аналогичных нарушениях Subaru и Nissan, Suzuki нарушала правила проведения тестов в половине известных случаев, у Mazda и Yamaha показатели существенно ниже - 3,8% и 2,1% соответственно.

Президент Suzuki Тосихиро Судзуки принес извинения за произошедшее, но отметил, что компания пока не рассматривает отзыв автомобилей.

Акции Mazda на торгах в четверг подешевели на 1,3%, Suzuki - на 6%, Yamaha - на 4,6%.

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Теги: Mazda, Subary, Yamaha
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