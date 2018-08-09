Объем юаневых облигаций во владении иностранцев достиг рекорда в июле

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы продолжали в прошлом месяце вкладывать средства в китайский рынок облигаций, несмотря на падение курса юаня и сокращение спреда между процентными ставками в КНР и США, сообщает The Wall Street Journal.

Сильный спрос со стороны центральных банков мира, которые включают юань в свои валютные резервы, может являться одной из причин этого, отмечают аналитики. Кроме того, в следующем году китайские бонды будут включены в расчет крупных международных индексов, что привлечет инвестиции управляющих компаний.

Объем принадлежащих иностранцам юаневых облигаций, которые торгуются в КНР, в июле достиг рекордных 1,35 трлн юаней ($197,48 млрд), свидетельствуют данные China Central Depository & Clearing Co. Это на 61% превышает показатель за тот же месяц 2017 года. В июне текущего года зарубежные инвесторы владели китайскими бондами на сумму 1,3 трлн юаней.

Рынок облигаций Китая, объем которого составляет $11,7 трлн, занимает третье место в мире после США и Японии. При этом доля институциональных инвесторов (ЦБ, суверенные фонды, страховщики) на нем составляет всего около 1,7%, остальная часть принадлежит госбанкам и другим китайским финансовым организациям.

"Крупнейшими покупателями были иностранные центральные банки, которым необходимо больше активов в юанях из-за его статуса глобальной резервной валюты. Они не ищут быстрой прибыли и поэтому не сосредотачиваются на краткосрочных колебаниях курса юаня", - полагает глава отдела инструментов с фиксированной доходностью Neuberger Berman в Шанхае Питер Ру.

"Китай открыл рынок для иностранцев не так давно, поэтому приход новых инвесторов продолжается. Кроме того, похоже пока нет четкой уверенности в том, что юань продолжит быстрое падение", - полагает главный аналитик по инструментам с фиксированной доходностью Guotai Junan Securities Цинь Хан.

С начала текущего года курс китайской нацвалюты относительно американской упал на 4,7% из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и КНР.

Спред по доходности между десятилетними китайскими госбумагами и аналогичными US Treasuries сократился до 0,56 процентного пункта по сравнению с 1,48 п.п. на конец 2017 года, что в основном обусловлено снижением котировок американских гособлигаций. Разница в процентных ставках является минимальной с 2011 года.